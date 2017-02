IS begint aftocht uit thuisbasis Raqqa; gevangengenomen militant getuigt over massaverkrachtingen

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie ontvluchten "beheerders" van terreurgroep Islamitische Staat hun thuisbasis in de Syrische stad Raqqa. Een gevangengenomen militant getuigt ook over massaverkrachtingen in Irak.