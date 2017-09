Live Irma gaat aan land in Cuba; grootste evacuatie ooit in Florida

17:11

Gouverneur Florida: 'Bevolking moet klaar zijn voor evacuatie'

De bevolking in de Amerikaanse staat Florida wordt verzocht zo snel mogelijk hun huis te verlaten als ze daartoe de vraag krijgen. Dat heeft Rick Scott, gouverneur van de staat Florida, vrijdag gezegd tijdens een persconferentie in aanloop naar de passage van orkaan Irma boven Florida. 'Breng het leven van jezelf of je gezin niet in gevaar. Als je gevraagd werd te evacueren en nog altijd thuis bent: vertrek. Vandaag is de dag om het juiste te doen voor je gezin en in het binnenland veiligheid te zoeken.'

Eerder op de dag had ook de Amerikaanse president Donald Trump iedereen opgeroepen om de raad van de autoriteiten op te volgen. 'Orkaan Irma is er een van epische omvang, misschien groter dan we ooit gezien hebben. Wees veilig en ga uit de weg, indien mogelijk. De federale regering is klaar!'