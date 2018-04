Iran zal nucleair programma weer opvoeren als VS zich uit akkoord terugtrekt

De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, had ermee gedreigd om zich terug te trekken uit het nucleaire akkoord met Iran. Volgens Javad Zarif, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, zou het gevolg daarvan snel duidelijk zijn. De minister zei aan journalisten in New York dat Iran niet de bedoeling heeft om een atoombom te ontwikkelen. Maar het 'vermoedelijke' antwoord van Teheran op een Amerikaanse terugtrekking zou een hervatting zijn van de productie van verrijkt uranium. Die stof is nodig om een atoombom te ontwikkelen.

Donald Trump gaf zijn Europese bondgenoten 12 mei als deadline om met Iran overeenstemming te bereiken 'en de vreselijke lacunes weg te werken' uit het akkoord. Als er tegen dan geen manier is gevonden om het akkoord uit 2015 te verstrengen, dreigt Trump ermee om opnieuw sancties in te voeren tegen Teheran en zich terug te trekken uit het akkoord. Dat akkoord, dat Trump te soepel vindt, moet verhinderen dat Iran een atoombom verwerft.

'Amerika had nooit moeten vrezen dat Iran een atoombom produceert, maar we zullen de verrijking van uranium intensief voortzetten, als president Trump zich officieel terugtrekt uit het akkoord', aldus Zarif.