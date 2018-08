Iran wil door sancties geplaagde economie redden met toerisme

Iran wil extra inzetten op toerisme als een bron van inkomsten, nu de Verenigde Staten opnieuw sancties hebben opgelegd aan Teheran. Vorig jaar reisden vijf miljoen buitenlanders naar Iran. Mounesan wil dat aantal dit jaar aanzienlijk zien stijgen, vooral door meer toeristen uit EU-landen aan te trekken.

Toeristen zullen voortaan geld kunnen wisselen in wisselkantoren, en niet enkel in de banken, aldus de vicepresident. Ook bekijkt de overheid of het mogelijk is om op bepaalde vlakken de strenge regels in het land wat te versoepelen voor buitenlanders.

Zo zijn de strenge voorschriften rond kledij een afknapper voor heel wat vrouwelijke toeristen, die geen hoofddoek of chador (een Perzisch gewaad) willen dragen. 'Andere landen, andere regels. Die moeten gewoon gerespecteerd worden', aldus Mounesan zondag nog.

Door de economische crisis in het land, heeft de Iraanse real aan waarde verloren. Door de sterke euro is Iran voor Europeanen echter net een interessant land om te bezoeken.