Iran stelt nieuwe generatie ballistische raketten voor

'Zoals we aan onze dierbare bevolking hebben beloofd, zullen we geen inspanning sparen om de ballistischeraketcapaciteiten van het land te versterken', verklaarde generaal Amir Hatami. 'We zullen elke dag onze ballistische macht versterken.' Hij omschreef de nieuwe versie van de Fateh Mobin als een raket '100 procent vervaardigd in het land (...), beweeglijk, onzichtbaar voor de radar, tactisch en precisiegeleid'.

De minister van Defensie zei ook dat de druk op en de psychologische oorlogsvoering tegen Iran, groot zijn. Het ballistische programma van Iran is een doorn in het oog van de Verenigde Staten. Teheran oordeelt dat het programma cruciaal is voor de defensiecapaciteiten in een onstabiele regio.

De Amerikaanse president Donald Trump trok zijn land eenzijdig terug uit het nucleair akkoord dat in 2015 was getekend door de grootmachten en Iran. Hij wil een nieuw akkoord dat de ballistische capaciteiten van Iran en zijn internationale interventies inperkt.