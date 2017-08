Iran pompt extra geld in raketpogramma

Lokale media bestempelen de beslissing als Irans antwoord op de sancties van de Verenigde Staten tegen Iran omwille van het raketprogramma. Het gaat volgens het officiële persbureau IRNA om 520 miljoen dollar (440 miljoen euro) aan extra middelen: 260 miljoen dollar voor het raketprogramma en 260 miljoen dollar voor de Quds, de speciale eenheden van de Revolutionaire Garde die in het in buitenland, onder meer in Syrië, opereren.

"De Amerikanen moeten beseffen dat dit nog maar de eerste stap is", zei parlementsvoorzitter Ali Larijani na de stemming. Hij noemde de beslissing nodig om "de terroristische en avontuurlijke handelingen van de VS in de regio" tegen te gaan.

De VS kondigden vorige maand nieuwe sancties aan tegen het raketprogramma van Teheran. Buitenlandse Zaken in Washington verwees toen naar Irans handelingen die de stabiliteit, veiligheid en welvaart van de regio bedreigden.

De sancties gaan volgens Teheran in tegen het kernakkoord van 2015 waarbij Iran internationale inspecteurs toelaat in de nucleaire installaties om te controleren of het land niet aan atoomwapens werkt. In ruil werden de economische sancties opgeheven.

Volgens Teheran rept het akkoord met geen woord over het raketprogramma en dient dat programma enkel ter verdediging. De nieuwe sancties zijn een voorwendsel van president Donald Trump om de nucleaire deal te ondermijnen en de schuld op Iran af te schuiven, zo citeren lokale media buitenlandminister Javad Zarif.