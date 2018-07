Iran legt klacht neer bij Internationaal Gerechtshof tegen Amerikaanse sancties

Dat heeft Iraans minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif vandaag op Twitter gemeld. 'De klacht werd op 16 juli 2018 door de griffie van deze instantie geregistreerd.' Doel van de klacht is 'de Verenigde Staten verantwoording te laten afleggen voor de onwettige herinvoering van unilaterale sancties tegen Iran', schreef de minister.

Delen Iran en de Verenigde Staten onderhouden sinds 1980 geen diplomatieke betrekkingen meer.

Volgens het ministerie is de klacht gericht tegen de Verenigde Staten wegens 'de schending van hun internationale verplichtingen, meer bepaald van het Amerikaans-Iraanse vriendschapsverdrag uit 1955', een tekst die in het verleden al herhaaldelijk is ingeroepen bij geschillen tussen Teheran en Washington, waarbij het Internationaal Gerechtshof werd ingeschakeld.

Iran en de Verenigde Staten (VS) onderhouden sinds 1980 geen diplomatieke betrekkingen meer. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde op 8 mei aan dat de VS eenzijdig uit de nucleaire deal met Iran van 2015 stapten en de Amerikaanse sancties tegen de islamitische Republiek zouden uitbreiden.

Het akkoord, dat in Wenen werd afgesloten, haalde Iran uit zijn isolement door een deel van de internationale economische sancties tegen Teheran op te heffen in ruil voor een drastische beperking van het Iraanse nucleaire programma en de belofte van Iran dat het nooit de ontwikkeling van een kernwapen zou nastreven.

De herinvoering van de Amerikaanse sancties die waren opgeschort in overeenstemming met het akkoord van Wenen zou vanaf augustus stapsgewijs gebeuren.