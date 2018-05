Iran kan confrontatie niet winnen, maar kan VS meesleuren in moeras van instabiliteit

President Donald Trump speelt hoog spel. Na bijkomende sancties tegen Rusland, ongeziene druk op Noord-Korea, een economische oorlogsverklaring aan China en de vergeldingsaanval tegen Syrië neemt hij Iran in het vizier. En dan zwijgen we nog over de vele andere landen die hij schoffeerde. Wat drijft die agressieve buitenlandpolitiek? Trump en zijn regering hebben wellicht vertrouwen geput uit de toenadering met Noord-Korea. Ze zien ongetwijfeld ook de tekenen van economische kwetsbaarheid bij rivalen zoals Rusland, Iran én China. Trump, veiligheidsadviseur John Bolton, buitenlandminister Mike Pompeo en defensieminister Jim Mattis delen de analyse dat het nu of nooit is. Als de rivalen meer tijd krijgen om hun invloed te versterken, dan is het binnenkort afgelopen met de Amerikaanse dominantie. Maar de risico's zijn groot. De Amerikaanse kaarten liggen goed, maar een overwinning is allerminst zeker.

