Iran en Turkije voeren militaire manoeuvres uit na Koerdisch referendum

Na het onafhankelijkheidsreferendum van de Koerden in het noorden van Irak hebben het Turkse en het Iraakse leger aan de grens een gezamenlijk militair manoeuvre opgestart. Het gaat om een grootschalige oefening, zei de Iraakse stafchef Uthman al-Ghanami.

In een mededeling van de Turkse troepen staat dat eenheden van het Iraakse leger voor de oefening naar de zuidoostelijke Turkse provincie Silopi zijn gebracht. De oefening zelf vindt plaats in de omgeving van de grensovergang tussen Turkije en het Koerdische gebied in het noorden van Irak.

Het Turkse leger was het manoeuvre vorige week maandag al begonnen. De gezamenlijke oefening met de Iraakse troepen zou de derde fase van dat manoeuvre zijn.

Voor Irak en Turkije is het referendum illegaal. Bagdad en Ankara erkennen het resultaat dan ook niet, want wijzen een onafhankelijke Koerdische staat van de hand.

Volgens de Koerdische kiescommissie stemde bij het referendum een 'overweldigende meerderheid' voor de afsplitsing.