Iran en Europese Commissie willen niet weten van nieuw nucleair akkoord

Ze reageerden op het voornemen van de Amerikaanse president Donald Trump en de Franse president Emmanuel Macron om een nieuw akkoord met Iran te onderhandelen.

Gekant

Trump is altijd al gekant geweest tegen het nucleair akkoord van drie jaar geleden. Teheran sloot dat akkoord in juli 2015 met Trumps voorganger Barack Obama, de andere vier permante leden van de VN-Veiligheidsraad - Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk - en Duitsland. De Europese Unie speelde een belangrijke bemiddelingsrol. In ruil voor een opheffing van de economische sancties tegen het land ging het Iraanse regime ermee akkoord zijn kernprogramma in te perken.

Macron steunt het akkoord wel, maar tijdens een bezoek aan het Witte Huis toonde het Franse staatshoofd zich bereid om op langere termijn aan een nieuwe overeenkomst met Teheran te werken. Een akkoord dat 'al onze bezorgdheden behandelt', zo klonk het.

'Geen recht'

De Iraanse president Rohani is niet te spreken over die nieuwe verklaringen. 'Ze zeggen gezamenlijk: "We willen beslissen over een akkoord dat met zeven landen gesloten werd". Om wat te doen? Met welk recht?', zo reageerde Rohani dinsdag tijdens een toespraak in Tabriz, in het noorden van Iran.

Ook Mogherini blijft intussen de huidige deal met Iran voluit verdedigen. Dat werpt volgens haar vruchten af. 'Wij denken dat de integrale uitvoering van het akkoord essentieel is voor de Europese veiligheid en die van de regio. De Europeanen houden zich aan dit standpunt', zo verklaarde ze voor aanvang van een conferentie over Syrië in Brussel. 'Voor de toekomst zien we nog wel, maar vandaag bestaat er maar één akkoord en dat moet behouden blijven'.

Ook in Rusland en China bestond er tot dusver weinig appetijt om aan het akkoord van 2015 te raken.

Trump dreigde er de voorbije maanden al herhaaldelijk mee het akkoord op te zeggen. Tegen 12 mei zou hij daarover een beslissing nemen.