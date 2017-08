Iran dreigt uit nucleair akkoord te stappen

Volgens Rohani heeft de Amerikaanse president Donald Trump aan de wereld getoond dat hij 'geen goede partner is'. 'In de laatste maanden is de wereld er getuige van geweest dat de VS niet alleen hun beloftes hebben verbroken rond het nucleair akkoord, maar ook verschillende keren internationale akkoorden hebben genegeerd', zei hij tijdens een televisietoespraak in het parlement.

In juli 2015 sloten de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China na jarenlange onderhandelingen een akkoord over het Iraanse kernprogramma. Volgens de deal moest Iran de omvang van zijn civiele kernprogramma beperken en inspecties toelaten. Op die manier kon worden nagegaan of Teheran niet in het geheim aan de ontwikkeling van een atoomwapen werkte. In ruil werden de sancties tegen Iran opgeheven.

De VS kondigden vorige maand echter nieuwe sancties aan tegen het raketprogramma van Teheran. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwees toen naar Irans handelingen die de stabiliteit, veiligheid en welvaart van de regio bedreigden.

De sancties gaan volgens Iran in tegen het akkoord. Indien ze er komen, zei Rohani 'terug te willen keren naar de situatie van voor het akkoord'. Iran zou dat 'op zeer korte termijn' kunnen doen. 'Niet binnen weken of maanden, maar binnen dagen of zelfs uren', aldus Rohani.