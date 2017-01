De operatie krijgt haar beslag in oostelijke zones van de provincie al-Anbar. Zij is het werk van de zevende divisie van het Iraakse leger, politie-eenheden, en strijders van plaatselijke stammen. Steun is er van de luchtmacht van de door de VS geleide internationale coalitie.

De troepen zijn vanaf Haditha opgerukt naar Aanah, het eerste doelwit. De volgende zijn Rawa en al-Qaïm (330 km ten noordwesten van Bagdad).