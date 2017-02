Irak voert voor het eerst luchtaanvallen tegen IS uit in Syrië

Het is voor het eerst sinds de start van het offensief op Mosul vier maanden geleden, dat het leger voet aan grond krijgt in het westen van de stad. Mosul, de op een na grootste stad van Irak, viel in 2014 in handen gevallen van IS.

Heroverd

Het leger was er eind januari al in geslaagd het oosten van de stad te bevrijden. Volgens de Iraakse luitenant Sami al-Aridhi zijn de regimetroepen vrijdag met een offensief op al-Maamoun voor het eerst ook een wijk in het westen van Mosoel binnengevallen. Het leger heeft daarnaast de legerbasis van Ghazlani en het dorp al al-Rayyan, ten zuidwesten van Mosoel, kunnen heroveren op IS.

Donderdag was ook al aangekondigd dat de luchthaven van Mosoel weer onder controle van het leger valt. Die luchthaven wordt beschouwd als een belangrijke toegangspoort tot het deel van de stad dat ten westen ligt van de Tigris.

Syrië

Intussen heeft de Iraakse luchtmacht voor het eerst ook posities van IS op Syrisch grondgebied onder vuur genomen. Het gaat om een vergelding voor enkele dodelijke aanvallen die de terreurgroep in Bagdad heeft uitgevoerd, zo meldt het Iraakse leger via de staatszender al-Iraqiya.

Volgens de Iraakse eerste minister Haider Al-Abadi vonden er luchtaanvallen plaats op IS-posities in de Syrische plaatsen Housseibeh en Abu Kamal. De operatie werd 'succesvol uitgevoerd', aldus nog de premier, die duidelijk stelt dat hij zelf de opdracht voor de luchtaanvallen heeft gegeven. 'We zijn vastberaden om de terroristen die onze kinderen en burgers doden, op te jagen, waar ze zich ook bevinden', verklaarde hij.

Aanslagen

Vorige week is de Iraakse hoofdstad getroffen door een reeks aanslagen. Bij de meeste recente aanval, een aanslag met een bomauto in een hoofdzakelijk sjiitische wijk, waren zeker 54 mensen om het leven gekomen. Die aanslag is opgeëist door IS. De premier verklaarde dat de doelwitten van de Iraakse luchtmacht gelinkt waren aan de aanslagen in Bagdad. Maar meer details werden daar niet bij gegeven.