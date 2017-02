Irak start operatie om IS te verdrijven uit westen van Mosoel

De militaire operatie om terreurbeweging IS te verdrijven uit de Iraakse stad Mosoel, is begonnen. Dat heeft de Iraakse premier Haider al-Abadi aangekondigd. Op de televisie kondigde hij ook aan dat de eerste dorpjes al veroverd zijn. Mosoel is sinds 2014 in handen van Islamitische Staat. Dat werd later bevestigd door generaal Abdoulamir Yarallah. Het gaat over Athbah en Al-Lazzagah, de laatste dorpen voor de luchthaven van Mosoel. Die is nog in handen van IS. De luchthaven, die momenteel buiten gebruik is, en de aanpalende militaire basis bevinden zich in de zuidelijke rand van de stad, aan de oostelijke oever van de rivier de Tigris.

Zaterdag dropte het leger duizenden pamfletten boven het westen van de stad om de bevolking te waarschuwen voor een groot grondoffensief. Strijders van IS worden opgeroepen hun wapens neer te leggen en zich over te geven, meldt de NOS.

De pogingen van het Iraakse leger en zijn bondgenoten om Mosoel te heroveren, waren al in oktober begonnen. Sinds eind januari hebben ze het oostelijke deel van de strategisch belangrijke stad weer in handen. Mocht Mosoel vallen, heeft IS geen enkele belangrijke Iraakse stad nog in handen. De terreurorganisatie heeft dan enkel nog Raqqa in Syrië. 'Beheerders' van IS zouden Raqqa dit weekend al ontvlucht hebben, meldde het Amerikaanse ministerie van Defensie. Elders in Syrië zou IS terrein hebben gewonnen.

In West-Mosoel zitten nog honderdduizenden burgers als ratten in de val. Vorige maand maakte Lise Grande, VN-coördinator voor Irak, zich nog zorgen: 'Als de strijd losbrandt, lopen de levens van de naar schatting 750.000 mensen groot gevaar.' Ook luitenant-generaal Talib Shaghati waarschuwde al voor een harde strijd.