Iraanse vrouwen mogen vanaf nu in stadions voetbalmatchen bekijken

Rouhani deelde de beslissing mee aan de minister van Sport Masoud Soltanifar, die op zijn beurt de president vroeg welke initiatieven hij van het ministerie van Sport verwacht.

Delen Vrouwen mogen al bijna veertig jaar - sinds de islamitische revolutie van 1979 - geen voetbalwedstrijden bijwonen in Iran.

Waardigheid aangetast

De ultraconservatieve clerus in Iran lijkt zich minder strikt op te stellen over de kwestie. Voorheen vonden de geestelijken dat vrouwen niet thuishoorden in voetbalstadions, omdat het gedrag van sommige mannelijke fans hun waardigheid zou aantasten. Een woordvoerder van de Raad der Hoeders van de Grondwet verklaart nu echter dat 'een absoluut verbod' niet langer rationeel is.

WK in Rusland

Voorstellen om exclusief voor vrouwen en gezinnen voorbehouden tribunes in de stadions toe te laten, stuitten voorheen telkens op een njet van de clerus. Maar jarenlang protest lijkt nu eindelijk vruchten af te werpen. Onlangs protesteerden Iraanse fans en vrouwenactivisten in de stadions van het WK in Rusland met spandoeken tegen het Iraanse stadionverbod voor vrouwen.

