Iraanse topgeneraal antwoordt Trump in gespierde taal: 'Start een oorlog en wij maken hem af'

Qassem Soleimani, bevelhebber van de speciale Quds-eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde, richtte zich tijdens een toespraak in Hamedan tot de VS en Trump, meldt het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim.

'Jullie kwamen naar Afghanistan met tanks, gepantserde voertuigen en helikopters en beginnen daar misdaden. Maar wat hebben jullie bereikt tussen 2011 en 2018 met 110.000 troepen?' zo citeert Tasnim de militair. 'Jullie moeten nu de Taliban smeken om met jullie te onderhandelen.'

'Gokker Trump, ik zal het alleen tegen jou opnemen. De Iraanse natie heeft al hete vuren doorstaan. Jullie kunnen een oorlog beginnen, maar het zullen wij zijn die hem afmaken. Vraag het maar aan jouw voorgangers. Dus stop met ons te bedreigen. Wij zijn klaar om het tegen jullie op te nemen'.

Uithaal

Soleimani reageert daarmee op de dreigementen die Trump eerder deze week op Twitter uitte. In een boodschap aan de Iraanse president Hassan Rouhani schreef hij volledig in hoofdletters: 'Bedreig de Verenigde Staten nooit, nooit meer of je zal de gevolgen ondervinden zoals maar weinigen het doorheen de geschiedenis hebben gezien. We zijn niet langer een land dat je krankzinnige verklaringen van geweld en dood zal tolereren.'

De uithaal van Trump was dan weer een reactie op verklaringen van Rouhani, die had gezegd dat 'Amerika zich ervan bewust moet zijn dat vrede met Iran de moeder van alle vredes is, maar oorlog met Iran de moeder van alle oorlogen'. Rouhani dreigt, als reactie op nieuwe economische sancties door Washington, met een blokkade van de olie-exportroutes aan de Perzische Golf.

Spanningen

De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen opnieuw hoog op sinds Trump aankondigde uit het kernakkoord van 2015 te stappen.

Na jarenlange onderhandelingen sloot Iran bijna drie jaar geleden een akkoord met de VS, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, China en Frankrijk (de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad) plus Duitsland en de Europese Unie: in ruil voor de opheffing van de internationale sancties tegen Iran, zou het land tot minstens 2025 zijn nucleaire programma drastisch inperken en controles door het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) toelaten. De Europeanen proberen de overeenkomst ondanks Amerikaanse druk in leven te houden.

Twee dagen na zijn dreigtweet, verklaarde Trump open te staan voor nieuwe onderhandelingen met Iran over denuclearisatie. 'We zijn klaar om een echt akkoord te sluiten', zei hij.

Teheran heeft altijd beweerd dat zijn nucleaire activiteiten alleen maar vreedzame doeleinden hebben en niet gericht is op de ontwikkeling van kernwapens, maar vooral de VS en Israël geloven dat niet.