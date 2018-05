Iraanse Raad der Hoeders waarschuwt volksvertegenwoordigers voor Twitter

De Raad der Hoeders van de Grondwet van Iran, de hoogste instantie die gecontroleerd wordt door conservatieve geestelijken, heeft volksvertegenwoordigers zondag gewaarschuwd dat het gebruik van Twitter hen hun job kan kosten. Dat bericht het nieuwsportaal Khabar Online.

'De raad zal reageren op alles dat de ideologische geschiktheid van kandidaten kan verstoren', zei Abbas Ali Kadkhodaei over het sociale medium dat veel wetgevers blijven gebruiken ondanks het officiële verbod.

De Raad der Hoeders waakt over de ideologische geschiktheid van de kandidaten voor de parlementaire en presidentiële verkiezingen. Hij bestaat uit twaalf ultraconservatieve leden.

De hervormingsgezinden in Iran beschouwen het orgaan als ondemocratisch. Hoewel Twitter al jaren verboden is in Iran, wordt het nog altijd op grote schaal gebruikt dankzij datatunnels. Veel Iraanse mediabedrijven zijn aanwezig op Twitter, net als president Hassan Rohani. Die laatste probeert het verbod al jaren op te heffen, maar stootte op tegenstand van ultraconservatieven.