Iraanse president verwijt Trump "steun aan terroristen"

"Niemand weet welke plannen hij en zijn mensen aan het smeden zijn voor onze regio", zo verklaarde Rohani volgens een mededeling van zijn kabinet. Iran moet daarom "waakzaam en behoedzaam op alle mogelijkheden voorbereid zijn".

Iran stelt ook dat de Amerikaanse aanval in strijd is met het internationaal recht. "Wie geeft de VS toelating om tegelijkertijd als leider, politieman en rechter op te treden, en onschuldige mensen te doden met een dergelijke luchtaanval?".

Volgens Rohani spelen de VS bovendien de terroristen in de kaart. "Alle terreurgroepen in Syrië hebben gevierd na de Amerikaanse aanval", zo klinkt het nog. "Waarom valt u het Syrische leger aan, dat de terroristen bestrijdt?".

Iran is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad. Teheran beschouwt alle Syrische rebellengroepen dan ook als "terroristen".