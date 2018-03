Iraanse buitenlandminister: Nucleaire deal mag geen 'politieke speelbal' van VS worden

'De naleving van de deal is voor de ganse internationale gemeenschap lonend en daarom moet we allen proberen die in stand te houden', zei Mohammad Javad Zarif na een ontmoeting met zijn Franse collega Jean-Yves Le Drian in Teheran. Vooral de Europese Unie moet zich achter het akkoord scharen.

Een beëindiging van de deal zouden alle partijen volgens de Iraanse president Hassan Rohani betreuren. De voortzetting van het akkoord zou de hele wereld bewijzen dat diplomatie het beste middel is om politieke geschillen op te lossen. 'Omgekeerd zou diplomatie wereldwijd als tijdverspilling bestempeld worden, en dat zou iedereen betreuren', zei Rohani na een gesprek met Le Drian.

Iran zal nooit eenzijdig uit de deal van 2015 stappen. Maar als Amerikanen en Europeanen zich niet aan het akkoord houden, dan zal ook Iran dat niet doen. Daarmee zou immers ook het vertrouwen, dat na het akkoord tot stand gekomen is tussen Iran en de EU, van tafel geveegd worden. 'En dat zou beide partijen zeker immens veel schade berokkenen', aldus Rohani.

Tien rapporten van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) bewijzen volgens Zarif afdoende dat Iran zich aan het akkoord heeft gehouden - in tegenstelling tot de Verenigde Staten sinds het presidentschap van Donald Trump. De EU mag niet toelaten dat de Amerikanen nu met onlogische en deels ook onrechtmatige eisen de ook door Washington geverifieerde deal teniet doen, aldus Zarif.

Het in januari 2016 in werking getreden akkoord, dat Iran voor minstens tien jaar strenge voorwaarden oplegt voor het gebruik van kernenergie, wordt door Trump als ontoereikend bekritiseerd. Indien er geen correcties komen, willen de VS uit het onderhandelde wapenbeheersingsakkoord stappen.

Washington ziet door de militaire interventie van Iran in Jemen en Syrië ook zijn veiligheidsbelangen geschaad. De kritiek van de VS en de EU op het Iraanse Midden-Oostenbeleid en op het militair en rakettenprogramma van het land wees Zarif van de hand. Iran wil in de regio enkel vrede en stabiliteit. Het land is bereid in dit verband met Europa samen te werken.

Het rakettenprogramma staat enkel in het teken van de landsverdediging. Iran zal op militair vlak niet de fouten maken van de afgelopen jaren en niet vergeten, dat tijdens de achtjarige oorlog tegen Irak (1980-88) het volledige Westen achter dictator Saddam Hoessein stond. 'Die bittere ervaring willen we niet nog een keer meemaken', besluit Zarif.