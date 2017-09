Iraakse troepen starten nieuw offensief tegen Islamitische Staat

Het offensief van het leger, paramilitaire groepen en grenswachten krijgt opnieuw luchtsteun van de door de VS gesteunde coalitie. De nieuwe campagne moet Iraks grip op de grens met Syrië verstevigen, aldus de woordvoerder van de generale staf.

De herovering van Akashat moet de voorbode zijn van een offensief tegen al-Qaïm, een stad aan de Iraaks-Syrische grens en IS-bolwerk. Akashat ligt zowat 100 kilometer ten zuidwesten van al-Qaïm.

Na de herovering van het noordelijke Mosoel, de tweede stad van het land, en Tal Afar schiet er nog weinig over het Iraakse IS-gebied. De jihadisten controleren nog Hawija, 230 kilometer ten noorden van Bagdad en drie steden in in de woestijnregio nabij Syrië, al-Qaïm, Rawa en Anna.