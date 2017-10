Iraakse troepen rukken op naar door Koerden gecontroleerd Kirkoek

Niet alleen de Iraakse staatstelevisie maar ook Koerdische officiële bronnen bevestigen het offensief.

De Iraakse premier Haider al-Abadi, gaf volgens een persbericht zijn troepen de opdracht het gebied 'onder controle' te brengen. De premier beschuldigt de Koerdische autoriteiten in Irak ervan om Turks-Koerdische strijders van de PKK naar Kirkoek te brengen, wat hij, schrijft The New York Times, 'een oorlogsverklaring' noemde 'aan de rest van Irak en zijn federale krijgsmacht'. Al-Abadi, aldus de Times, leverde geen bewijs bij zijn beschuldiging.

Doel van het offensief is een militaire basis, de luchthaven van Kirkoek en de door Koerden gecontroleerde olievelden, zo bericht de Koerdische nieuwssite Rudaw op gezag van de veiligheidsraad van de Koerdische Autonome Regio.

Referendum

Bagdad en de Koerdische autoriteiten ruziën al jaren over Kirkoek, maar sinds het referendum van 25 september, waarin Koerden zich met overdonderende meerderheid uitspraken voor onafhankelijkheid, zijn de spanningen tussen beide fors opgelopen. De Koerden maken aanspraak op de olierijke stad, en zijn er militair aanwezig, terwijl Kirkoek officieel geen deel uitmaakt van de Autonome Regio.

Het offensief zou om middernacht (nacht van zondag op maandag) zijn gestart.

Volgens The Guardian heeft de gouverneur van Kirkoek, Najmaldin Karim, de bevolking opgeroepen om op straat te komen. Hij maakte zich sterk dat de peshmerga in staat zijn om het gebied te verdedigen. De gouverneur sprak ook de aantijging van de premier over de aanwezigheid van PKK tegen. 'Dat is absoluut vals. Ik ontken het'.

Nog altijd volgens The Guardian zijn er onbevestigde berichten over schermutselingen ten zuiden van de stad Kirkoek.

Een woordvoerder meldt dat de Koerdische president Masoud Barzani zijn troepen de opdracht gegeven heeft niet zelf gevechten te beginnen, maar wel te reageren als ze aangevallen worden.

Olierijkdom

Voorafgaand aan het offensief had de Iraakse regering de Koerden een ultimatum gesteld, waarbij ze bepaalde delen van Kirkoek moesten evacueren. Premier Al-Abadi zei toen dat hij 'geen oorlog tegen de Koerden wilde voeren', maar zijn troepen de opdracht had gegeven 'om zekerheid te doen heersen in Kirkoek in samenwerking met de bewoners en de peshmerga'. Dat ultimatum draaide op niets uit.

Het door Koerden gecontroleerd gebied, en met name ook Kirkoek, is bijzonder rijk aan petroleum. Volgens The New York Times levert olie-export uit Koerdisch gebied jaarlijks 8 miljard dollar op, bijna 7 miljard euro. Drie oliebronnen in Kirkoek zouden 40 procent van dat olie-inkomen opleveren.