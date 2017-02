Iraakse strijdkrachten beginnen offensief op luchthaven Mosul

Dat stelden journalisten van het Franse persagentschap AFP ter plaatse vast.

De luchthaven, die in handen is van IS en momenteel buiten gebruik is, wordt beschouwd als de toegangspoort tot het westelijke deel van de stad. De luchthaven en de aanpalende militaire basis bevinden zich in de zuidelijke rand van de stad, aan de oostelijke oever van de rivier de Tigris.

Steun

Het Iraakse leger wordt in het offensief op de luchthaven vanuit de lucht gesteund door de internationale coalitie, geleid door de Verenigde Staten.

De Iraakse strijdkrachten begonnen zondag aan hun offensief in het westen van Mosul. Hoeveel jihadisten zich precies op de luchthaven bevinden, is niet geweten, maar volgens Amerikaanse bronnen zijn in het westen van Mosoel in totaal nog zeker 2.000 IS-strijders aanwezig.

Bastion

Mosul is al meer dan 2,5 jaar in handen van IS en is het laatste grote bolwerk van de terreurgroepering in Irak. Het was overigens in de Grote Moskee van Mosul dat Abu Bakr al-Baghdadi zich in de zomer van 2014 uitriep tot leider van het kalifaat.

De pogingen van het Iraakse leger en zijn bondgenoten om Mosoel te heroveren, waren al in oktober begonnen. Sinds eind januari hebben ze het oostelijke deel van de strategisch belangrijke stad weer in handen. In het dichtbevolkte westen van de stad zitten nog honderdduizenden burgers, onder wie 350.000 kinderen, vast.