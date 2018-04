Iraakse regering: 'Luchtaanvallen in Syrië hebben 36 IS-strijders gedood'

De bombardementen van donderdag waren bevolen door de Iraakse premier Haider al-Abadi en zijn volgens Bagdad in coördinatie met de Syrische regering uitgevoerd. De Iraakse regering riep in december 2017 de overwinning op IS uit, nadat het er met de hulp van de door de VS geleide coalitie in was geslaagd alle door IS veroverde grondgebied terug te claimen.

Irak begon vorig jaar ook met zijn luchtaanvallen op IS-stellingen in buurland Syrië. Hoewel IS verslagen zou zijn, zouden verschillende aanvallen die de voorbije maanden in Irak plaatsvonden het werk zijn van aan IS gelinkte terroristische cellen.