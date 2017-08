Iraakse premier: 'Offensief tegen IS-bastion Tal Afar begonnen'

De Iraakse premier kondigde de operatie aan op de televisie. 'Ik zeg aan IS dat ze geen andere keuze hebben dan zich over te geven of te sterven'.

Tal Afar ligt op zowat 70 kilometer ten westen van Mosoel, de op één na grootste stad van Irak die begin juli na maanden strijd door Iraakse troepen werd heroverd op IS. Het is één van de laatste bolwerken van IS in het noorden van Irak.

Volgens de BBC heeft de Iraakse luchtmacht de voorbije dagen bombardementen uitgevoerd op doelwitten van IS. Die bombardementen moesten een grondoffensief voorbereiden.