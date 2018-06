Iraakse premier eist onmiddellijke executie van terdoodveroordeelde terroristen

Abadi vordert de onmiddellijke bestraffing van de terdoodveroordeelden van wie het beroep is verworpen en de doodstraf is geratificeerd door het presidentschap van de republiek, klinkt het in een persbericht. Over hoeveel terdoodveroordeelden het juist gaat, is niet bekend.

Meer dan driehonderd mensen, onder wie een honderdtal buitenlanders, zijn in Irak terdoodveroordeeld. En nog eens zoveel mensen werden tot een levenslange celstraf veroordeeld voor banden met IS.

De meesten van hen zijn Turken of inwoners van de vroegere Sovjet-Unie. Onder hen bevindt zich ook de Belg Tarik Jadaoun, ook bekend onder zijn strijdersnaam Abu Hamza Al-Belgiki, die op 13 juli 2017 werd gevangengenomen tijdens de slag om Mosoel.