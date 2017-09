Iraakse premier eist nietigverklaring van onafhankelijkheidsreferendum Koerdistan

'Het referendum moet worden geannuleerd en er moet een dialoog in het kader van de grondwet geopend komen. We zullen nooit het resultaat van het referendum bespreken', verklaarde hij in het Iraakse parlement.

In het referendum over onafhankelijkheid voor Iraaks Koerdistan heeft meer dan 92 procent van het Koerdisch electoraat 'ja' gestemd. Dit heeft de kiescommissie woensdag bekendgemaakt.

Na het onafhankelijkheidsreferendum van de Koerden in het noorden van Irak hebben het Turkse en het Iraakse leger aan de grens een gezamenlijk militair manoeuvre opgestart. Het gaat om een grootschalige oefening, zei de Iraakse stafchef Uthman al-Ghanami dinsdag.

De Egyptische en Libanese luchtvaartmaatschappijen schorten vanaf vrijdag alle vluchten naar de autonome regio Iraaks-Koerdistan op, op verzoek van het Iraakse Bureau voor de Burgerluchtvaart.