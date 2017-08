Iraakse premier claimt overwinning op IS in laatste bolwerk Tal Afar

De stad Tal Afar in het westen van Irak is na een belegering van twaalf dagen heroverd op de terroristische groepering Islamitische Staat (IS). Dat zegt de Iraakse premier Haider al-Abadi. 'De stad is bevrijd', luidde het in een communiqué.

De verovering van de stad is te danken aan Iraakse legereenheden gesteund door eenheden van de contraterreur en de omstreden sjiitische Volksmobiliseringsmilitie.

Tal Afar ligt op zowat 70 kilometer van de onlangs na een maandenlange, bloedige strijd heroverde metropool Mosoel. Beide steden maken deel uit van de provincie Nineve. Volgens Abadi is Ninevi nu 'weer volledig in handen van onze heroïsche troepen'.

Twee zones

De inname van Tal Afar is een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen IS. De stad viel medio 2014 in handen van IS-jihadisten, toen de terreurbeweging met een grootschalig offensief zowat een derde van het Iraakse grondgebied wist te veroveren, en gold als het laatste bolwerk van IS in Irak. Destijds woonden in Tal Afar nog zowat 200.000 mensen.

Na de val van Nineve beheerst IS nog twee zones in Irak: Hawija, ongeveer 300 kilometer ten noorden van Bagdad, en drie dorpen in het westelijke, aan Syrië grenzende woestijngebied (al-Qaim, Rawa en Anna).