Iraakse militie zegt massagraf met honderden lijken gevonden te hebben

De troepen ontdekten de graven bij hun militaire operaties voor de herovering van gebied dat IS sinds juni 2014 in handen heeft, waaronder het offensief voor de herovering van Mosoel, het grootste bolwerk van IS in Irak.

De Verenigde Naties hadden in maart 2015 in een rapport de dood gemeld van ongeveer 600 mannen, die door IS geëxecuteerd werden toen de jihadistische groep de gevangenis in juni 2014 innam. Human Rights Watch had ook melding gemaakt van deze feiten.

IS hield in deze gevangenis ook honderden vrouwen van de jezidiminderheid vast.