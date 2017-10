Iraaks leger zet opmars tegen Koerden voort: 'Sinjar heroverd'

Dat heeft het Iraakse leger meegedeeld. Koerdische strijders hebben zich 'zonder geweld' teruggetrokken uit de stad.

Spanningen

De Iraakse troepen zijn bezig met een opmars in gebieden die onder Koerdische controle stonden. Ze trokken maandag de provincie Kirkoek binnen en slaagden er onder meer in om de controle over te nemen van de militaire luchthaven en de zetel van de provincieraad in de gelijknamige regionale hoofdstad Kirkoek.

Het centrale bestuur in Bagdad en de Koerdische Autonome Regio ruziën al jarenlang over Kirkoek, maar sinds het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum op 25 september zijn de spanningen tussen beide fors opgelopen. De Koerden maken aanspraak op het olierijke gebied, terwijl het officieel geen deel uitmaakt van de Autonome Regio. In de zomer van 2014 namen de peshmerga's de controle over van de provincie nadat het Iraakse leger er was gevlucht voor IS. Een jaar later installeerden de peshmerga's zich ook in het noordelijker gelegen Sinjar.

Bij het omstreden onafhankelijkheidsreferendum spraken de Koerden in Noord-Irak zich met een overtuigende meerderheid uit voor onafhankelijkheid. Het resultaat van de volksraadpleging wordt door de regering in Bagdad als ongrondwettelijk bestempeld.

Koerdische strijders hebben zich intussen ook teruggetrokken van de olievelden van Avana en Bai Hassan, de twee belangrijkste in de regio van Kirkoek.

Oproep

De Europese hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid Federica Mogherini heeft de Iraakse premier Haider al-Abadi in een telefoongesprek opgeroepen tot een dialoog met de Koerden en het einde van het geweld in Kirkoek.

Ze kondigde daarnaast een nieuwe civiele veiligheidsmissie aan naar Irak die de lokale overheden bij 'civiele aspecten van de Iraakse nationale veiligheidsstrategie' moeten bijstaan.

Ook de Verenigde Staten roepen de strijdende partijen in Irak op tot kalmte.