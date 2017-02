Iraaks bombardement viseert IS-leider, maar onduidelijk of hij ook omkwam

Bij een luchtaanval nabij de Iraakse stad al-Qa'im zijn volgens Iraakse autoriteiten 13 hooggeplaatsten van Islamitische Staat omgekomen. Volgens sommige bronnen zou daarbij mogelijk ook IS-leider Abu-Bakr al-Baghdadi zijn omgekomen, naast de uit Antwerpen afkomstige Hicham Chaïb. Volgens jihadexpert en IS-kenner Montasser AlDe'emeh is het niet meteen zeker dat de leider van de terreurgroep omkwam - al toont het incident wel aan dat al-Baghdadi steeds meer opgejaagd wild is.

Op 9 februari slaagden de Iraakse autoriteiten erin een konvooi van 3 wagens te traceren, met al-Baghdadi in een van de wagens. Het konvooi zou zich verplaatst hebben van het Syrische platteland in Raqqa naar de Iraak-Syrische grensplaats Al-Bukamal. Daar stapten de IS-strijders over in andere wagens, om uiteindelijk een vergadering in de Iraakse stad Al-Qa'im bij te wonen. De Iraakse troepen bombardeerden die vergadering, en rapporteerden dat er 13 doden vielen waaronder enkele hooggeplaatste personen.

Een van hen is mogelijk Hicham Chaïb, de Antwerpse Syriëstrijder die sinds 2013 steil omhoog klom in de rangen van IS en een tijdlang aan het hoofd van de religieuze politie gestaan zou hebben. Het bombardement was echter vooral gericht op Abu-Bakr al-Baghdadi, de grote leider van IS. Die zou op de vergadering aanwezig geweest moeten zijn, al is onduidelijk of dat ook zo was. 'Ik weet via mijn Iraakse bronnen dat al-Baghdadi zeker aan zulke vergadering deelneemt, om de leiders toe te spreken. De kans is dus reëel dat al-Baghdadi ter plaatse was,' zegt IS-kenner Montasser AlDe'emeh.

'Maar de kans is minstens even reëel dat hij in de grensplaats niet is overgestapt in het tweede konvooi en in plaats daarvan teruggekeerd is naar Syri.' Net daarom moeten we volgens AlDe'emeh heel voorzichtig zijn met de informatie over het bombardement. 'Wie zegt dat bijvoorbeeld Hicham Chaïb niet ook teruggekeerd is naar Syrië?'

'Het is ook niet de eerste keer dat Iraaks leger vergaderingen van IS viseert. In het verleden berichten de autoriteiten al verscheidene keren dat al-Baghdadi daarbij gewond raakte, maar dat werd toen door de VS tegengesproken,' zegt AlDe'emeh nog.

De laatste weken kwamen al meerdere berichten naar buiten over de benarde situatie van de IS-leider. Hij zou steeds strakker omsingeld zijn, en enkele keren ternauwernood aan de dood ontsnapt zijn.