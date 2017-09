Interpol keurt lidmaatschap Palestina toe ondanks protest Israël

Vandaag hield de internationale politiedienst Interpol een algemene vergadering in de Chinese hoofdstad Beijing. Daar werd via een stemming beslist om Palestina en de Solomoneilanden lid te laten worden van Interpol, zo meldt de organisatie op haar Twitteraccount. De organisatie bestaat nu uit 192 lidstaten.

Israël heeft het lidmaatschap van Palestina proberen te vertragen en blokkeren. Israël meent immers dat Palestina geen op zichzelf staande staat is. Het merendeel van de lidstaten die deelnamen aan de stemming erkennen Palestina wel.

#BREAKING: The State of Palestine & the Solomon Islands are now INTERPOL member countries #INTERPOLGA pic.twitter.com/gdFiAlTozc