Internationale Organisatie voor Migratie: 'Steeds meer doden bij de oversteek van Mexico naar VS'

Volgens het Missing Migrants Project van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn in de eerste zeven maanden van dit jaar al 232 doden gevallen. Dat is een toename van 17 procent vergeleken met de 204 doden die vielen tussen januari en augustus vorig jaar.

'In juli werden vijftig lichamen ontdekt, het hoogste aantal van de afgelopen maanden', zei Julia Black van het Missing Migrants Project tijdens een bijeenkomst in Genève. 'Negen lichamen zijn gevonden op verschillende locaties langs de Río Grande, tien in een vrachtwagen in San Antonio in Texas en zestien op andere plaatsen in Texas.' Nog eens vijftien lichamen werden ontdekt in Arizona Pima County, een beruchte grensovergang waar de temperaturen in de periode van mei tot september geregeld oplopen tot zo'n 38 graden Celsius. In totaal werden dit jaar 96 lichamen gevonden in Pima County.

Black zegt dat de cijfers zorgwekkend zijn, vooral omdat volgens informatie van de Amerikaanse grenswacht minder migranten de oversteek naar de VS hebben gewaagd in 2017. De autoriteiten hielden 140.024 migranten aan in de periode van januari tot en met juni 2017. Dat is ongeveer de helft van het aantal in de eerste zes maanden van 2016.

Het Missing Migrants Project schat daarnaast dat er 1.250 migranten zijn omgekomen bij de Amerikaans-Mexicaanse grens sinds 2014.

American dream

'De Spaans- en Engelstalige media hebben uitgebreid bericht over de tien migranten die zijn omgekomen in een aanhangwagen in Texas, maar meestal vallen er maar één of twee doden tegelijk', zei Black. 'Die doden, die in de zomermaanden bijna dagelijks vallen, halen zelden de kranten.' Een van de meest recente slachtoffers is een vijfjarig kind dat vorige week woensdag verdronk in de Río Grande bij Tamaupilas in Mexico. Volgens de rapportages is ook de vader van het kind vermist.

Om de 'American Dream' na te jagen moeten de migranten de snelstromende Río Grande oversteken. Hoewel die oversteek veel doden eist, is het waarschijnlijk dat er ook doden vallen in Centraal- en Zuid-Amerika, die niet geregistreerd worden. Black wees op lichamen die vorige week voor de kust van Nicaragua dreven, een migrant die bij Oaxaca in Mexico door een trein geraakt werd en een migrant uit El Salvador die werd doodgestoken.

Middellandse Zee

Het IOM maakte afgelopen week ook bekend dat in 2017 tot nu toe 115.109 migranten via de Middellandse Zee Europa zijn binnengekomen. Bijna 83 procent deed dat via Italië, de rest via Griekenland, Cyprus en Spanje. In dezelfde periode vorig jaar ging het om 261.228 mensen.

De meeste migranten kwamen uit Nigeria (15.317), gevolgd door Bangladesh (8.687), Guinea (8.631), Ivoorkust (7.905) en Mali (5.526). Het aantal aankomsten vanuit Bangladesh, Guinea, Ivoorkust en Marokko liet een sterke daling zien dit jaar. Ook kwamen minder migranten aan uit Eritrea (een daling van 50 procent ten opzichte van vorig jaar), Nigeria, Soedan en Gambia.

Op 1 augustus werden acht lichamen gevonden op een sloep voor de kust van Libië. Zij hadden volgens plan op vrijdag 4 augustus Italië moeten bereiken. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers in de Middellandse Zee in 2017 komt daarmee tot nu toe op 2.397, zegt het IOM.