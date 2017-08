Internationale drugshandel: 'Als de politie komt, schieten we ze met het hele dorp samen aan flarden'

De dienstdoende dealer draagt een oranje petje waar in grote letters DOPE op staat. Hij haalt een koffertje vanachter zijn bureau tevoorschijn en opent verschillende plastic dozen. In de ene ruim een kilo cocaïne, in de ander minstens 2 kilo heroïne. Pillen zijn er ook. Tramadol, een verslavende pijnstiller, maar vooral Captagon, bekend als drug van de jihadi-junkies, grinnikt de man: 'Syrian speed freaks, you know.' Ons contact, een goede bekende van de eigenaar van deze 'drugsbar', kijkt hunkerend naar de heroïne. Hij is al jaren verslaafd maar houdt het met hulp van kalmerende middelen leefbaar, zegt hij. 'Vandaag gebruik ik beter geen H,' mompelt hij. 'Ik wil het hoofd koel houden.' Hij voelt zich verantwoordelijk omdat hij ons heeft meegenomen naar de woning van een van de grootste drugdealers van de Bekaavallei.

