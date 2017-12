Internationaal schaaktoernooi in Saoedi-Arabië zorgt voor commotie

De Wereldschaakbond organiseert een driedaags schaaktoernooi in Saoedi-Arabië. Het is de eerste keer dat een schaaktoernooi wordt toegelaten in het islamitische land. Vorig jaar verbood de Grootmoefti van het land, Abdul Aziz Aal ash-Shaikh, het schaakspel nog omdat het tijdverlies is en tot rivaliteit tussen de spelers kan leiden. Maar de huidige kroonprins Mohammed bin Salman, die in de afgelopen maanden al verschillende drastische veranderingen heeft doorgevoerd in het koninkrijk, zegde dat verbod vaarwel.

Geweerd

Maar de Israëlische deelnemers kregen van de Saoedische autoriteiten echter geen visa voor het land 'omdat beide landen geen diplomatieke relaties onderhouden'.

De Israëlische schaakfederatie eist nu financiële compensaties. 'Onze spelers lijden professionele en economische schade', zegt woordvoerder Lior Aizenberg.

Daarnaast zouden alle toekomstige evenementen in Saoedi-Arabië 'onmiddellijk' geannuleerd moeten worden, meent Aizenberg. 'Ze organiseren een wereldbekertoernooi terwijl onze spelers niet mogen deelnemen. Dat is voor ons onaanvaardbaar', aldus de woordvoerder.

De tweevoudige wereldkampioene Anna Muzychuk kiest er zelf voor haar kat te sturen, omdat ze 'geen abaya wil dragen', een traditioneel gewaad dat vrouwen in het openbaar moeten dragen in het streng-islamitische Saoedi-Arabië. 'Ondanks de recordprijzenpot ga ik niet spelen in Riyadh, zelfs al kost mij dat mijn beide wereldtitels.'

Aan het King Salman International Schaaktoernooi nemen 236 spelers uit 70 landen deel. De prijzenpot bedraagt volgens BBC World News 750.000 dollar voor het open event en 250.000 dollar voor het vrouwentoernooi.