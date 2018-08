Internationaal opsporingsbericht tegen Venezolaanse oppositieleider

Na de mogelijke aanslag op president Nicolás Maduro laat de Venezolaanse regering oppositieleider Julio Borges internationaal opsporen. Onderzoekers beschuldigen de voorzitter van de partij Primero Justica ervan dat hij het brein is achter de poging tot aanslag van vorig weekend. Borges verblijft momenteel in ballingschap in Colombia.