Internationaal Atoomagentschap: 'Geen indicatie dat Iran na 2009 kernwapenprogramma had'

Het atoomagentschap reageert daarmee op beschuldigingen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Die zei maandag dat Israël beschikt over nieuwe en sluitende bewijzen dat Iran een geheim atoomprogramma heeft om een kernwapen te verkrijgen. De aankondiging kwam er minder dan twee weken voor de deadline op 12 mei waarop de Amerikaanse president Donald Trump zijn beslissing over het al of niet opblazen van het akkoord bekend zal maken.

In februari liet het IAEA nog weten dat Iran geen uranium verrijkt heeft tot verboden percentages. En het land heeft volgens het atoomagentschap geen illegale stocks van laag verrijkt uranium of zwaar water aangelegd. Zwaar water wordt gebruikt in reactoren die plutonium kunnen maken. Bovendien kregen medewerkers van het IAEA probleemloos toegang tot alle relevante locaties.