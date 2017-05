Interim-hoofd FBI: onderzoek naar Russische inmenging gaat voort

"Wat ook de veranderde omstandigden zijn, het werk gaat voort", zei McCabe tijdens een hoorzitting in de Senaatscommissie voor de inlichtingendiensten. "Er is geen enkele poging geweest om ons onderzoek te ondergraven". Maar indien het Witte Huis zou proberen tussen te komen, zal McCabe de commissie inlichten, zo beloofde hij volgens nieuwszender CNN.

De FBI onderzoekt of er tijdens de verkiezingscampagne al of niet contacten tussen de Trump-campagne en vertegenwoordigers van Moskou zijn geweest, een zaak die zeer gevoelig is voor het Republikeinse staatshoofd.

Nadat Trump Comey verrassend de laan uitstuurde, is de dagelijkse leiding van de FBI in handen van McCabe. Die laatste weersprak ook de lezing van woordvoerster Sarah Huckabee Sanders van het Witte Huis woensdag dat Comey het vertrouwen van de rest van de FBI had verloren naast dat van de president.

Druktemaker

De waarnemende directeur zei volgens CNN dat zijn voorganger "brede steun" genoot binnen de dienst en dat hij dit nog steeds heeft. "Het leeuwendeel van het FBI-personeel had een stevige, positieve band met directeur Comey", aldus McGabe die gloedvol sprak over Comey en zijn relatie met zijn ontslagen baas. "Het was in mijn beroepsleven het grootste privilege en eer met hem (Comey) te hebben gewerkt", kreeg de Senaatscommissie te horen.

In een interview met zender NBC noemt Donald Trump Comey nochtans een "aansteller, een druktemaker". "De FBI was in chaos", aldus Trump. "U weet dit", zei hij aan interviewer Lester Holt. "Ik weet dit. Iedereen weet dit. Kijk naar de FBI een jaar geleden, die was in virtuale chaos. Die is er nog altijd niet van hersteld", aldus Trump die nog eens zei dat Comey zijn job "niet goed deed".

Trump zei Comey nooit onder druk te hebben gezet om het onderzoek naar de campagne-Trump te laten vallen en integendeel te hebben gezegd te willen uitvissen of er een probleem met de Russen in de verkiezingen is geweest.

Tegelijk zei het staatshoofd dat er nooit samenwerking tussen zijn campagneteam en Moskou is geweest, en dat de Russen zich niet met de stembusslag hebben ingelaten.

Communicatiedébâcle

Trump wordt ervan verdacht of zelfs beticht Comey de laan te hebben uitgestuurd om het onderzoek naar veronderstelde Russische inmenging in de stembusslag van 2016 te hebben willen begraven. Zijn omgeving probeert een andere lezing staande te houden, maar heeft het daarbij steeds lastiger.

Zo is er volgens de krant Washington Post nu een brief opgedoken vanwege plaatsvervangend minister van Justitie Rod Rosenstein. In een eerste motivatie door het Witte Huis van het ontslag luidde het dinsdagavond dat Trump op aanbeveling van Justitieminister Jeff Sessions en zijn adjunct had gehandeld. Volgens de gezaghebbende krant heeft Rosenstein echter met ontslag gedreigd, nadat het Witte Huis zijn naam als doorslaggevend in de motivering van het ontslag had gebruikt.

Tegenover zender NBC zei Trump's wooordvoerster Sarah Sanders niets te weten van berichten over een dreiging met ontslag van Rosenstein. Tegelijkertijd ontkende zij de lezing dat haar baas zijn viceminister van Justitie had aangemaand met een aanbeveling te komen Comey te ontslaan. Trump heeft Rosenstein enkel gevraagd zijn eerder geformuleerde bedenkingen omtrent Comey rechtstreeks en schriftelijk aan de president te bezorgen.