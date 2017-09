Instroom migranten via Middellandse Zee daalt verder

In de hele Schengenzone kwamen er volgens de UNHCR vorige maand 7.972 migranten binnen via de Middellandse Zee. Dat is een halvering tegenover juli, toen de organisatie nog meer dan zestienduizend bootmigranten had geteld. De IOM komt, aan andere aantallen (17.665 in juli en 'slechts' 5.636 of een derde daarvan in augustus), maar de dalende trend is volgens de cijfers van beide organisaties duidelijk.

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is de daling te verklaren door recente maatregelen, zoals de aanwezigheid van de Italiaanse marine voor de Libische kust en de gedragscode voor ngo's die daar actief zijn. 'Omdat ze Europa toch niet kunnen bereiken, worden migranten ontmoedigd om in bootjes van mensensmokkelaars te stappen. Zo droogt de stroom op en valt het aanzuigeffect weg', zegt Francken.

Ook het aantal verdrinkingsdoden is gedaald, tot het laagste maandaantal sinds maart 2014. Volgens het IOM waren dat er nog negentien in augustus (van wie zestien op weg naar Italië), tegenover 132 in juli. 'De stelling van ngo's dat er nog meer mensen zouden verdrinken, klopt absoluut niet', zegt Francken.

De Belgische staatssecretaris meent dat de inspanningen vooor de Libische kust verdergezet moeten worden. 'Als we volhouden, zullen mensen de tocht door de Sahel tot in Libië niet meer maken. Dan zullen we zien dat de stroom helemaal opdroogt, net als dat na EU-Turkijedeal is gebeurd met de Balkanroute'.

Vorige week raakte een geheime overeenkomst tussen de Italiaanse overheid en Libische mensensmokkelaars bekend. De Italiaanse geheime dienst zou de smokkelaars betalen om migranten tegen te houden. Organisaties als 11.11.11 noemden zo'n samenwerking 'onaanvaardbaar'. 'De Italiaanse regering ontkent dit formeel, dus ik kan dat niet bevestigen', zegt staatssecretaris Francken. 'België is er in elk geval niet bij betrokken'.