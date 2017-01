Inreisverbod Trump lokt protest uit

Als reactie op het omstreden moslimdecreet van president Trump, hebben honderden mensen urenlang geprotesteerd aan de JFK-luchthaven in New York. Borden als 'Laat ze binnen' en 'Geen verbod, geen muur' laten hun standpunten duidelijk blijken. "Ik denk dat het inreisverbod voor moslims compleet on-Amerikaans is en het gaat lijnrecht in tegen alles waar echte Amerikanen voor staan", vertelt een demonstrant aan persagentschap Reuters. Later op de avond trad een federale rechter de demonstranten bij.