Ingestorte brug Genua: reddingswerkers nog op zoek naar vijf vermisten

Een aantal vermisten - vrijdagochtend was er nog sprake van tien tot twintig - kon worden gelokaliseerd. Er wordt nu nog naar vijf mensen gezocht. De officiële balans blijft voorlopig staan op 38 doden en 15 gewonden. Tien gewonden liggen nog in het ziekenhuis, zes van hen verkeren in ernstige toestand.

Vrijdag werden de eerste slachtoffers begraven. Zo werd in Torre del Greco (Napels) afscheid genomen van vier jongeren die de ramp niet overleefden. En in Pisa werd een verloofd koppel ten grave gedragen.

Vijftien doodskisten van andere slachtoffers, onder wie een kind, zijn verzameld in een kapel in Genua, waar nabestaanden afscheid kunnen nemen. Vrijdagavond zouden er nog drie doodskisten bij geplaatst worden.

Zaterdag om 11.30 uur vinden staatsbegrafenissen plaats voor de slachtoffers, in de aanwezigheid van premier Giuseppe Conte en de aartsbisschop van Genua, Angelo Bagnasco.

Volgens de kranten La Stampa en Il Secolo XIX zouden de nabestaanden van 17 van de 38 bevestigde doden niet aan die begrafenis willen deelnemen, omdat ze kwaad zijn op de autoriteiten die het ongeval hebben laten gebeuren.

Procedure opgestart om licentie wegbeheerder in te trekken

Ondertussen heeft de Italiaanse regering formeel de procedure opgestart om de licentie in te trekken voor het beheer van het stuk snelweg waarop de brug in Genua ligt.

De wegbeheerder, Autostrade per l'Italia, is verantwoordelijk voor 'de tragedie van het instorten van de brug, schrijft premier Giuseppe Conte op de sociaalnetwerksite Facebook. Geen enkel aanbod om de brug herop te bouwen kan de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder wegnemen, of de 'onmetelijke' pijn die werd veroorzaakt, klinkt het nog. De regering belooft ook dat ze de afdeling opvolging en inspectie van het ministerie van Infrastructuur zal versterken, en dat ze private wegbeheerders zal dwingen om meer te investeren in het onderhoud van de wegen. Volgens Autostrade per l'Italia, onderdeel van Atlantia, werd steeds aan alle verplichtingen van de licentie voldaan en is het te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van de instorting.