Ingestorte brug Genua: aantal bevestigde slachtoffers gestegen tot 42

Na de instorting van een snelwegbrug in het Italiaanse Genua zijn nu al zeker 42 doden geteld. Dat heeft de openbare aanklager Francesco Cozzi gezegd aan de televisiezender RaiNews24.

'Op dit moment hebben we weet van 42 doden, waaronder drie minderjarigen', aldus Cozzi. Hij benadrukt dat het gaat om een voorlopige slachtofferbalans.

Bij het drama vielen ook zestien gewonden, waarvan twaalf personen in kritieke toestand zijn. Eerder raakte al bekend dat er zich onder de slachtoffers minstens drie minderjarigen bevinden. Het gaat om kinderen van acht, twaalf en dertien jaar.

De bergingswerken op de plaats van de ramp duren intussen verder. De Ponte Morandi, een vierbaansweg die ook als het Polcevera-viaduct wordt aangeduid, stortte gisteren tijdens een zwaar onweer over een lengte van ongeveer 100 meter in de diepte. De brug is een van de belangrijke verkeersknooppunten in de Ligurische hoofdstad. Op het moment van de instorting reden volgens Angelo Borrelli, hoofd van de Civiele Bescherming, 30 tot 35 wagens en drie zware voertuigen op de brug. Die vielen zowat 45 meter naar beneden.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini brengt later op de dag nog een bezoek aan de Noord-Italiaanse stad.