Indonesië opgeschrikt door verschillende aanslagen

Bij de ontploffing in het appartement kwamen de vrouw van de verdachte en een van zijn kinderen om, zegt politiewoordvoerder Frans Barung Mangera. De politie schoot de verdachte dood, van wie enkel de naam Anton bekend is, nadat ze naar het appartement waren gesneld en vaststelden dat hij een ontstekingsmechanisme vasthield.

Eerder op de dag voerden zes familieleden zelfmoordaanslagen uit op drie kerken in Surabaya. Daarbij vielen er acht dodelijke slachtoffers.

Kort nadat de politie had gecommuniceerd over de dood van de vermoedelijke militant raakte het nieuws bekend dat er een nieuwe aanslag is gepleegd tegen het politiehoofdkwartier van Surabaya. Onduidelijk is of er een verband tussen beide feiten. Er is sprake van slachtoffers, maar of het om gewonden dan wel om doden gaat, is evenmin duidelijk.