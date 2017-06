Indiase ruimteraket met succes getest

De missie is succesvol verlopen, aldus het hoofd van het Indiase ruimtevaartbureau, A.S. Kiran Kumar. De natie is trots, schreef premier Narendra Modi op Twitter.

Het ging om de tweede test van een raket van het type GSLV-Mk III, waarmee India over enkele jaren als vierde land een astronaut in een zelf ontwikkeld ruimtevaartuig in het heelal wil brengen.

In december 2014 had het Indiase ruimteagentschap ISRO met de door een cryogene motor aangedreven raket een capsule voor de bemande ruimtevluchten in het heelal afgevuurd, evenwel zonder astronaut. De 640 ton wegende raket kan in vergelijking met andere Indiase draagraketten zware satellieten in een geostationaire baan om de aarde brengen. Het land beschikt daarmee over betere criteria op de wereldmarkt voor satellietlanceringen.

Vorige maand had India de duidelijk lichtere communicatiesatelliet GSAT-9 gelanceerd en Zuid-Aziatische buurlanden aangeboden kosteloos een deel van de bandbreedte mee te gebruiken.