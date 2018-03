Incident met vliegtuig drijft diplomatieke rel tussen Rusland en Groot-Brittannië verder op

"Het is gebruikelijk voor de Border Force om zoekacties te doen aan boord van vliegtuigen om het Verenigd Koninkrijk te beschermen tegen georganiseerde misdaad en tegen mensen die gevaarlijke producten zoals drugs en wapens het land willen binnensmokkelen", aldus minister voor Veiligheid Ben Wallace in een persbericht. "Eens de controles voorbij zijn, mag het vliegtuig zijn reis voortzetten."

'Flagrante provocatie'

Rusland maakte vrijdag al melding van de zoekactie op het toestel, en sprak van "een schending van de regels". De Russische ambassade in Londen noemde het incident "een nieuwe flagrante provocatie van de Britse autoriteiten", die een "vijandelijk beleid" van Groot-Brittannië tegenover Rusland onthult.

Het ging volgens de ambassade om een uitzonderlijke gebeurtenis, omdat de Britten het vliegtuig in eerste instantie wilden doorzoeken zonder dat de bemanning aanwezig was. De ambassade meldde ook dat ze uitleg had gevraagd aan het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, maar geen antwoord had gekregen.

Spanning te snijden

De spanning tussen Rusland en een hele reeks westerse landen is momenteel te snijden vanwege de aanval op Skripal en zijn dochter. Groot-Brittannië beschuldigt Rusland ervan achter de vergiftiging te zitten, maar dat ontkent Moskou met klem. Als reactie zette Londen 23 Russische diplomaten het land uit, en dat voorbeeld werd door verschillende andere landen gevolgd.

Rusland reageerde door eveneens een hele rist diplomaten het land uit te sturen. In totaal zijn meer dan 300 diplomaten betrokken. Zaterdag raakte bekend dat de 60 Russische diplomaten die door de VS het land werden uitgezet, die dag nog samen met het hun families op het vliegtuig richting Rusland zouden stappen. En ook in de Amerikaanse ambassade in Sint-Petersburg, die gesloten wordt, zijn de opruimingswerkzaamheden begonnen.