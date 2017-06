In totaal al 65 mensen omgekomen tijdens protesten in Venezuela

Een 22-jarige jongeman werd op 20 mei tijdens schermutselingen in Caracas door tegenstanders met een brandbare vloeistof overgoten en in brand gestoken. Orlando Figuera is nu aan zijn zware brandwonden bezweken. Dat deelde het federaal parket zondag mee. De regering acht gewelddadige aanhangers van de oppositie voor zijn dood verantwoordelijk en sprak van een haatmisdrijf.

In Venezuela gaan sinds 4 april bijna dagelijks demonstranten de straat op om te protesteren tegen de socialistische president Nicolás Maduro. Ze beschuldigen de regering van schendingen van de mensenrechten en eisen nieuwe verkiezingen.

Maduro spreekt daarentegen van een samenzwering van de oppositie en het buitenland. "We weten niet hoelang de protesten nog zullen duren", zei de anti-regeringsgezinde vicevoorzitter van het parlement, Freddy Guevara. "Het is een strijd van lange adem."

De president wil nu een constituerende vergadering bijeenroepen. Zijn tegenstanders wijzen dat plan van de hand en hekelen het feit dat een deel van de gedelegeerden door regeringsgezinde organisaties gestuurd zal worden. Ze vrezen bovendien dat Maduro zich meer bevoegdheden wil toe-eigenen.