'In Syrië neergehaalde piloot blies zichzelf op met een granaat'

De piloot van het Russische gevechtsvliegtuig dat in het weekeinde in Syrië is neergehaald heeft verkozen zich van het leven te benemen, boven een gevangenname. Volgens het Russische minister van Defensie blies hij zichzelf op met een granaat.