'In ruil voor hun opofferingen in de strijd tegen IS, krijgen Koerden bommen op hun huis'

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de oproep van het Europees parlement om een eind te maken aan het militair offensief tegen de Koerdische militie YPG in Syrië naast zich neer gelegd. Het EU-parlement had in een resolutie een eind van het militair offensief in de Noord-Syrische Koerdische enclave Afrin gevorderd. 'Zolang ons werk niet gedaan is, zullen wij er ook niet weggaan', zei Erdogan.

