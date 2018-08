In memoriam: John McCain, de Republikeinse senator met verrassend veel Democratische vrienden

Het lievelingsboek van senator John McCain is For whom the bell tollsvan Ernest Hemingway. Het boek gaat over de AmerikaanseRobert Jordan, die mee vecht in de Spaanse burgeroorlog. Voor McCain is Jordan een held, omdat hij vecht voor waar hij in gelooft. 'Hij was mijn held toen ik twaalf was en hij is mijn held nu ik tachtig ben', zegt McCain in de HBO-documentaire John McCain: For whom the bell tolls over het leven van de Republikeinse senator.

