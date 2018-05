In Italië is de meest eurosceptische regering van Europa in de maak

Helemaal onverwacht was het niet meer toen Silvio Berlusconi woensdagavond aankondigde dat hij niet langer bezwaren had tegen de vorming van een regering tussen de Vijfsterrenbeweging (M5S) van Luigi Di Maio en de Lega van Matteo Salvini. Maar het was wel een U-bocht van formaat. De dreiging van Di Maio en Salvini met vervroegde verkiezingen in juli deden hem en zijn Forza Italia uiteindelijk overstag gaan. Lega-leider Salvini voorspelde verkiezingen die op een referendum tussen de Lega en Cinque Stelle zouden uitdraaien en voortgaande op de opiniepeilingen zag het er inderdaad zo naar uit. De Lega groeide sinds de verkiezingen begin maart van 17 naar om en bij de 22 procent en is vandaag de tweede partij in de peilingen, M5S groeide van 32,6 tot 35%, maar kende wel een kleine terugval de jongste week toen de regeringsvorming vast liep. Even leek het dat Di Maio, die al die tijd als kandidaat-premier van de grootste partij de informatie-opdracht had geleid, daarvoor het gelag zou betalen.

