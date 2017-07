In een bevrijd Mosul: 'Als ik de soera's niet uit mijn hoofd leerde, kreeg ik minder eten'

Ze zit nog altijd in haar rolstoel op dezelfde plek in het schemerdonker, een week nadat ze bevrijd werd van de IS. Haar hoofd hangt wat scheef, haar mond wijd open als in een laatste schreeuw om hulp. De Iraakse federale politie trof haar levend aan in een achterkamer van het al-Jumhuri-ziekenhuiscomplex, het grootste bolwerk van de IS in Mosul. Ze was de oudste van de laatste acht jezidivrouwen en meisjes die de jihadisten hier lange tijd gegijzeld hielden. 'We haalden water voor haar. Ze was volledig uitgeput. Toen we terugkwamen, was ze dood.' Luitenant Mohammad Rasa van de federale politie kijkt ons wat hulpeloos aan. 'We laten haar hier omdat we niet weten wat de jezidi's wenselijk achten, hoe of wanneer ze haar willen begraven. We willen hen niet schofferen. Maar we weten niet wie ze is, of hoe oud. Ik schat een jaar of zestig. Intriest om zo aan je einde te komen.'

...